Цены изменили привычки потребления алкоголя

Рост акцизов на алкогольную продукцию способствовал изменению привычек потребления в Литве. Социологическая компания по исследованию рынка Nielsen отмечает: хотя подорожание сократило количество продаж, все больше жителей страны стали выбирать более крепкий алкоголь. Кроме того, все больше жителей Литвы покупает алкогольные напитки, когда едет за покупками за границу.

«Из-за растущих акцизов и запретов власти на торговлю алкоголь неизбежно должен был подорожать, не удивляет и снижение количества продаж. Мы видим, что больше всего упали продажи слабоалкогольных напитков, а крепкие напитки, водка или виски, потеряли очень мало. Между тем ликер или ром стали еще популярнее», — отмечает глава Nielsen в странах Балтии Илона Лепп.

Больше всего поднялась средняя цена на вино (рост 33%) и пиво (рост 30%), но их продажи в июне-июле 2017 года, по сравнению с таким же периодом 2016 года, упали соответственно на 32% и 17%. И все-таки пиву удалось сохранить позиции самого популярного алкогольного напитка — треть от продаж алкогольного рынка, за ним следуют водка (20%) и вино (9,8%).

Средняя стоимость крепкого алкоголя выросла не так сильно, как стоимость слабоалкогольных напитков. Средняя цена на водку в сравнительный период понялась на 16%, на бренди и коньяк — на 11%, а на виски — на 8%. «Но не нужно особо радоваться из-за растущих цен и снижающихся продаж — жители Литвы не только слабый алкоголь меняют на крепкий, но и покупают алкоголь за границей», — отмечают социологи.

По данным Nielsen, в Польше хотя бы раз в месяц закупаются 7% жителей Литвы, а хотя бы раз в полгода — 16%. Чаще всего польские магазины посещают жители Алитусского и Мариямпольского районов — 36% из них отправляются за покупками в Польшу хотя бы раз в месяц, в Мариямпольском регионе таких 28%. Среди крупных городов лидирует Каунас — 9% жителей этого города раз в месяц закупаются в Польше, от них немного отстают жители Шяуляй (8%). 3% жителей столицы отправляют в Польшу на закупки хотя бы раз в месяц.

«Чаще всего Польша привлекает мужчин в возрасте 30−39 лет, проживающих в небольших городах или деревнях и зарабатывающих меньше средней зарплаты или среднюю зарплату. Если смотреть только на людей, потребляющих пиво хотя бы раз в месяц — то 19% из них раз в полгода отправляются за пивом в другую страну. Это необязательно означает, что люди едут только за дешевым пивом, но очевидно, что появляется новый стимул для поездок в Польшу», — отмечает Лепп.

Похожие тенденции заметны и в Эстонии, где крепкий алкоголь дорожал в 2015 и 2016 годах. Соседняя Латвия воспользовалась этим, открыв у границы с Эстоний больше специализированных алкогольных магазинов.

«Статистически прибыль специализированных алкогольных магазинов в Латвии в 2016 году выросла на 10% — это в первую очередь обусловлено именно приезжающими эстонцами. То же самое и с польскими магазинами — пока в Литве почти без исключения падают продажи алкоголя и достаточно сильно, это хотя бы отчасти будут компенсировать расходы литовцев, отправляющихся в Польшу.

Согласно опросам, жителей Литвы больше волнует благополучие их семьи, а не экономика страны. Поэтому Польша становится одной из возможных альтернатив, помогающих сохранить устоявшиеся привычки потребления», — поясняет Лепп.

Инф. «ЛК»

Метки: N40 (1180) 5 октября, алкоголь, Рост акцизов