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Цены на электроэнергию в Литве в 2017 году снизятся на 5%

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В следующем году цены на электроэнергию для литовских потребителей в среднем снизятся на 5%, постановила в пятницу литовская Комиссия по контролю над энергетикой и ценами.

По подсчетам литовской компании по распределению газа и электроэнергии Energijos skirstymo operatorius (ESO), в связи с этим потребители в год сэкономят около 10 евро.

“В следующем году цены снижаются по причине сокращения цены на распределение электроэнергии, по причине снижения затрат на приобретение электроэнергии благодаря международным смычкам со Швецией и Польшей. Также положительное влияние оказали изменения цен на услуги, отвечающие общественным интересам”, – сообщил ранее директор департамента Общественных поставок ESO Рамунас  Кяуленас.

Цены на электроэнергию снижаются уже четвертый год подряд – с 2013-ого года они снизились уже на 22%. В предыдущий раз цены снижались в июле этого года – в среднем также на 5%.

BNS

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