Цены на электроэнергию в странах Балтии до 2025 года еще будут повышаться

🔊 Воспроизвести

Цены на электроэнергию в странах Балтии в ближайшие годы будут расти довольно быстро, но после 2025 года они стабилизируются и начнут снижаться в связи с тем, что страны станут импортировать меньше электроэнергии, говорит аналитик Международной аналитической компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода Евросоюза (ЕС) Вия Пакалкайте.

За 10 месяцев этого года по сравнению с прошлым годом цена на электроэнергию на рынке выросла на 39% до 49 евро за мегаватт-час.

По словам В. Пакалкайте, рост рыночных цен в этом году еще не окончательный, а пика цены должны достигнуть в середине следующего десятилетия, когда среднегодовая цена должна повыситься примерно до 57 евро за мегаватт-час.

«Мы прогнозируем, что цена на электроэнергию будет расти. Хотя это может прозвучать как плохая новость для потребителей — и это правда, это также является возможностью инвестиций для производителей в области обновляющейся энергетики», — сказала BNS В. Пакалкайте.

Эксперт говорит, что и в Литве, и во всем регионе цена на электроэнергию будет повышаться из-за цен на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу — они с начала года выросли в 2,5 раза. Во вторник рыночная цена на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу была 19,46 евро за тонну. По словам В. Пакалкайте, ICIS прогнозирует, что к 2023-2024 годам цена на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу достигнет примерно 40 евро, а потом она станет снижаться.

Как говорит В. Пакалкайте, модели ICIS показывают, что цены на электроэнергию в странах Балтии должны начать снижение после 2025 года — это должно произойти в связи со снижением цен на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу и в связи с тем, что страны будут импортировать меньше электроэнергии и больше вырабатывать ее сами.

«Так должно быть из-за того, что в Литве будет вырабатываться все больше электроэнергии. Это означает, что поскольку импортироваться электроэнергии будет все меньше и все больше ее будет вырабатываться в стране из обновляющихся источников, цены стабилизируются и вернутся на нынешний уровень», — сказала В. Пакалкайте.

Некоторые эксперты, к которым обратилось агентство BNS, прогнозируют, что с января цена на электричество для населения повысится примерно на 15%, а для бизнеса — на 30-60%.

BNS