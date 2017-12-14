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Цены на молоко в Литве снизились после чытёрехмесячного роста

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 12 14, 12:00   |   Комментариев: 0

В ноябре в Литве закупочная цена на молоко снизились впервые после четырехмесячного роста.

В ноябре средняя закупочная цена на натуральное молоко составила 332 евро за тонну – на 2,3% меньше, чем в октябре, но это все равно на 15% больше, чем в ноябре прошлого года, сообщило министерство сельского хозяйства.

В прошлом месяце было закуплено 102,5 тыс. тонн молока – на 2,4% больше, чем год назад. За одиннадцать месяцев в целом было закуплено 1,296 млн. тонн молока – на 0,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Производителям, продающим более 40 тонн молока в месяц, крупнейшие переработчики за тонну натурального молока в ноябре платили в среднем 394,2 евро – на 2,7% меньше, чем в октябре.

Еврокомиссия прогнозирует, что в ноябре средняя закупочная цена на молоко в ЕС должна составит 375,7 евро за тонну – на 0,4% больше, чем в октябре.

BNS

Метки: 

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