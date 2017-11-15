  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.15 Текущий номер: N45 (1185) 9 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Цены на пшеницу на рынке диктует Россия

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 15, 11:00   |   Комментариев: 0

Россия, у которой в этом году огромный урожай пшеницы, диктует условия на рынке и вынуждает конкурентов, в том числе и Литву, снижать цены на сырье, пишет в среду деловая газета Verslo zinios.

“Они вынудили и нас сильно снизить цены, поэтому наше зерно уже сейчас стоит на два доллара дешевле, чем российское”, – говорит глава и акционер литовской компании по торговле зерном Agrorodeo Робертас Лапинскас.

Департамент агрокультуры США, на подсчеты которого опирается весь международный рынок зерна, утверждает, что урожай пшеницы в России в этом сезоне достигает примерно 83 млн. тонн. В прошлом сезоне урожай пшеницы в России был меньше – 72,5 млн. тонн.

В этом году литовские фермеры пострадали от стихии – сильных ливней, однако общий урожай пшеницы все же больше, чем в прошлом году. По подсчетам Литовского института аграрной экономики, фермеры сняли с полей 3,88 млн. тонн пшеницы.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿