Цены на топливо

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Эксперты, наблюдающие за ценами на топливо, говорят, что в ближайшие недели цены несколько снизятся. Тем не менее, во второй половине этого года прогнозируется рост цен, а цены на дизельное топливо могут догнать цены на бензин, пишет LRT.lt.

По последним данным портала сравнения цен Pricer.lt, за последние несколько месяцев цены на бензин в крупных сетях заправок увеличились более чем на 10 центов, цены на дизельное топливо выросли менее чем на 10 центов.

По мнению экспертов, такие изменения связаны с тем, что крупнейшие мировые экспортеры нефти сократили количество добываемого сырья. Но экономисты считают, что цены, которые росли в течение некоторого времени, должны вскоре стабилизироваться и немного снизиться.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ