Цены снова ползут вверх

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Самая дешевая средняя потребительская корзина в магазинах в феврале подорожала на 2,2%, продукты дорожают второй месяц подряд, таковы данные портала Pricer.lt.

В декабре самая дешевая средняя потребительская корзина стоила 50,47 евро. В январе 2019 года — 50,80 евро, а в феврале — 51,94 евро. Однако стоимость этой корзины в феврале 2019 года была на 5,7% меньше, чем в феврале 2018 года (55,05 евро). Торговые сети Norfa и Maxima состязаются за первое место в рейтинге самой дешевой корзины, сообщает Pricer.lt, между тем Lidl (50,89 евро) занимает третью позицию. Самой дорогой корзина в феврале была в электронном магазине Barbora (59,43 евро).

Анализ самых популярных товаров, входящих в корзину, показал, что после некоторой стабилизации цены снова поползли вверх. Составленная Pricer.lt средняя потребительская корзина также дорожает. В январе ее цена увеличилась на 5%, а в феврале еще на 0,7%. Если в декабре 2018 года она стоила 36,55 евро, в январе — 38,36 евро, то в феврале — 38,63 евро.

В феврале особенно сильно подорожала картошка — на 34,6%. Средняя цена на нее в магазинах в феврале составила 0,41 евро — столько она стоила в июле 2018 года, когда появилась молодая картошка. Основные причины — это подорожание сезонных овощей и фруктов, уменьшение числа акций, смена ассортимента.

Портал www.pricer.lt фиксировал цены в магазинах Maxima, Iki, Norfa, Rimi, Lidl, интернет-магазине Barbora и польском интернет-магазине Auchandirect.pl.

Повышение цен может быть обусловлено необходимостью повышения заработной платы работников, нестабильностью рынков энергоресурсов и др.

Есть также положительные факторы в розничной продаже продуктов питания: предпринимаются активные усилия некоторых супермаркетов по удовлетворению потребностей своих клиентов, расширяется ассортимент товаров.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ