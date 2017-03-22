Цензура в СМИ как терапия в психбольнице

Депутат Сейма Кястутис Пукас носит в парламент оружие, но есть и хорошая новость – он пока никого не убил! В Литве – нищенские пенсии, но люди массово не вымирают, еду можно найти и на помойке! Эмиграция достигла невиданных высот, но зато в стране кислорода больше, меньше мусорят, используют воду. Во всем можно увидеть позитив, вероятно, посчитала депутат от правящих аграриев, и внесла в парламент законопроект, который обязует журналистов публиковать не менее 50 проц. позитивной информации.

Боятся разочарования общества

В Литве крупный и невиданный скандал. Представители правящей партии – Союза крестьян и зеленых – инициируют поправки к Закону о средствах массовой информации, согласно которым половина публикуемых СМИ материалов должна быть положительной и позитивной.

Поправки зарегистрированы в секретариате парламента. Авторами выступили депутаты Довиле Шакалене, Зенонас Стрейкус и Робертас Шаркницкас.

Предложено предусмотреть установку, согласно которой в содержании материалов в СМИ должны быть выдержаны пропорции между позитивной и негативной информацией. Поправки предусматривают, что позитивная информация должна составлять не менее 50% от всего содержания, а позитивные новости должны подаваться в начале информационной программы или на первых страницах издания.

Инициаторы проекта подчеркивают, что СМИ – один из главных источников информации о работе органов власти, который считается гарантом демократии, представляющим обществу информацию о важнейших событиях, формирующим мнение общества и контролирующим действия власти. Утверждается, что коррупционные скандалы, злоупотребление службой госслужащими, смешивание общественных и личных интересов и другие проблемы особенно часто оказываются в поле зрения СМИ, а это приводит к разочарованию общества.

«Преобладание негативной информации на каналах политической коммуникации приводит к тому, что общество разочаровывается во власти и отстраняется от политической жизни, также это вызывает недоверие к СМИ и представляемой ими информации», – поясняют парламентарии.

По их словам, недоверие к госучреждениям и СМИ «часто растет из-за нестабильной экономической ситуации в стране, из-за излишнего внимания к негативной информации».

«Напоминает цензуру»

Предложение вызвало небывалое возмущение. По словам консерватора Лауринаса Кащюнаса, такое требование, во-первых, напоминает введение цензуры, во-вторых, попытка законом регламентировать содержание СМИ путем баланса положительной и отрицательной информации выглядит смешно.

«Представители правящих стремятся вернуть нас во времена советской цензуры, когда издателей и журналистов заставляли отражать события под определенным углом. Демократическому государству такая практика неприемлема, потому что миссия СМИ – отражать жизнь общества, а не создавать хорошие или плохие истории», – отметил Л. Кащюнас.

По словам другого консерватора – Витаутаса Юозапайтиса – такое предложение смешно еще и потому, что журналисты, словно бухгалтеры, должны будут посчитывать баланс информации. Кроме того, если уж на то пошло, другим законом следует определить, что составляет содержание такой положительной и отрицательной информации.

«Идиотизм»

Не менее резко инициативу оценил и бывший пресс-секретарь президента Дали Грибаускайте, бывший журналист, а ныне депутат Сейма Линас Бальсис.

«Я, как бывший журналист, оцениваю такое предложение крестьян как чистый идиотизм. Такое предложение не только противоречит здравому смыслу, но еще является антиконституционным. Конституция Литвы четко утвердила свободу слова, а крестьяне хотят ее ограничить? Мне это все напоминает советские времена, когда все подвергалось цензуре, и в Литве не было ни убийств, ни вымогательства, ни краж, потому что вся информация подвергалась цензуре, и такие происшествия не должны были доходить до общества. Тогда были только позитивные новости», – считает политик.

По его словам, в СМИ Литвы существуют проблемы, но указания «сверху» положения не улучшат. «Мы можем дискутировать об этике СМИ. Есть много журналистов, которые работают хорошо и профессионально, благодаря расследованиям которых раскрываются преступления, различные случаи злоупотреблений, но есть журналисты и СМИ, которые неэтично, субъективно освещают новости, потакают отдельным партиям или власти. Но в этом случае нужно предпринять другие действия», – уверен он.

«Если новоиспеченные правящие политики хотят больше хороших новостей, пусть принимают больше хороших законов и решений, которые улучшат жизнь людей и моральный климат в Литве», – заключил Бальсис.

Заботилась о психическом здоровье

Инициатор поправок депутат от крестьян-зеленых Довиле Шакалене поправку защищает. По ее словам, показатели психического здоровья литовского общества плохие, количество самоубийств, случаев издевательств – одно из самых высоких в ЕС. Масштабы эмиграции огромны, но люди уезжают не только по финансовым причинам – эмигранты часто подчеркивают плохое психическое здоровье. Даже напрямую говорят, что в Литве все выглядит плохо, уверена она. «Вот здесь и возникает вопрос – на самом ли деле все в черных красках, или иногда мы слишком концентрируемся на негативе», – утверждает политик.

«Несомненно, так уж работают наши мозги – они за последние тысячелетия изменились не настолько, как нам хотелось бы – мы инстинктивно в первую очередь фиксируем угрозу, поэтому информация об угрозах сразу привлекает и вызывает интерес. Но все-таки мы уже не являемся людьми эпохи палеолита, и можем сознательно оценивать нынешнее информационное пространство. Все мы прекрасно понимаем, что живем в информационном веке – со всех сторон идет огромный поток новостей. И хотя сегодня каждый может с легкостью стать распространителем информации, СМИ всегда остаются центральной фигурой этого информационного потока – влиятельной и важной как никогда», – считает автор инициативы.

По ее словам, СМИ имеют право и обязаны сообщать обществу новости – что происходит, что плохо и что хорошо. «И все равно в наших СМИ потрясает доминирование негативной информации. Хотя уже многие СМИ замечают, что нам не хватает позитивной информации, берутся за очень важные инициативы распространять новости о наших светлых, вдохновляющих проектах, хороших работах, тенденция остается очевидно негативной – позитивные новости остаются на окраинах СМИ. Если негативная новость замечается сразу, сразу широко распространяется, то позитивные новости намного скромнее», – отмечает Шакалене.

При этом так называемые «жестокие новости» (violent media) оказывают негативное влияние на психику. «Да, у нас есть правовое регулирование, защищающее несовершеннолетних от влияния негативной информации. Оно предусматривает ограничение конкретных негативных новостей и видеофайлов для наших детей. Но нам всем – всему обществу, которое чувствует себя бессильным, уязвимым и вместе с тем злым и агрессивным – не хватает положительной информации. Наше маленькое и не слишком богатое государство все-таки не в такой безнадежной яме, как нам пытаются показать через черные очки сегодняшнего информационного потока», – добавила политик.

В своих объяснениях Шакалене не забыла и про Россию, которая, по ее словам, ведет в отношении Литвы «информационную войну».

«Наш восточный сосед тратит огромные суммы, чтобы убедить всех, как плохо в Литве и как несчастны литовцы – давайте не будем работать на них. Давайте говорить открыто о своих проблемах, но давайте еще и говорить о решениях, о положительных переменах, о вдохновляющих работах – в том числе и о наших госучреждениях и должностных лицах. Научные исследования говорят не только о прямой корреляции между доминирующей в СМИ негативной информацией и показателями психического здоровья жителей, но и о влиянии на доверие к своему государству и патриотизм. Не надо скрывать плохие новости, но между тем не нужно прятать и хорошие», – заключила Шакалене.

Поправки отозвала

В итоге в этот вторник, 21 марта, она отозвала свои зарегистрированные поправки. По словам Д. Шакалене, она приняла такое решение после того, как поняла, что ее предложение было поспешным, а сама проблема не была рассмотрена во время дискуссий.

«Представленные мною поправки к закону могли легко стать орудием для стеснения СМИ, ограничения свободы слова и мысли и конституционного права на свое мнение и его выражение», – сказала Шакалене.

По ее словам, способы отбора информации и ее представления в зрелом демократическом обществе – прерогатива СМИ, «но сегодня, к сожалению, заметен один критерий отбора – спрос». «Так свобода слова становится заложницей коммерческого интереса», – уверена она.

«Поэтому я не жалею о том, что представила поправки и обратила внимание на актуальную для общества тему. Но я понимаю, что мой шаг, сделанный во имя более качественных и светлых СМИ, был поспешным, поэтому я отзываю поправки. Печальный опыт – лучший урок, и я его выучила. Спасибо тем, кто меня поддержал, утешал, спасибо и тем, кто ругал и учил. Я всегда буду защищать свободу слова, но точно так же я будут всегда бороться с разжиганием насилия, его повторением и распространением. И я всегда будут искать способы помочь СМИ стать более чистыми, качественными и здоровыми», – заключила Шакалене.

Первый блин оказался комом. И хоть правящие и дали задний ход, тайные стремления и желания однозначны. Население – это психически неуравновешенные люди, которых надо лечить, как в больнице, терапией позитивных новостей. Даже если вокруг пожар. Они, население, несамостоятельные. И пока избранный путь – путь запретов. Запрет на продажу алкоголя, семейные отношения, воспитание детей, что завтра придумают?

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N12 (1152) 23 марта, Кястутис Пукас, психбольница, терапия, Цензура в СМИ, эмиграция