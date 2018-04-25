Цепь смертей литовских эмигрантов

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Из Великобритании поступают сообщения о гибели литовских эмигрантов.

Жестокое убийство школьницы

Британского 16-летнего подростка признали виновным в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней школьницы, уроженки Литвы Виктории Соколовой, сообщает The Daily Mail.

Преступление было совершено в апреле этого года. Виктория Соколова была найдена мертвой в парке города Вулверхэмптон 12 апреля. Местная полиция подтвердила, что днем ранее поступило заявление о пропаже подростка. Сразу приступив к поискам, офицеры нашли лишь тело девочки. По предварительным данным, Виктория погибла из-за травмы головы, предположительно ее ударили тупым предметом.

По версии правоохранителей, расследовавших дело, злоумышленник использовал молоток при атаке, в результате чего у девочки оказались множественные переломы черепа и позвоночника. Орудие убийства так и не нашли. По оценке прокурора Джонотана Риза, школьнице нанесли более 20 ударов.

Сообщается, что изначально подросток связался со своей жертвой через соцсети, а затем заманил ее в городской парк, где в дальнейшем тело нашел местный житель. После убийства подросток попал на камеры наблюдения, когда пытался скрыть следы преступления. Также британец попытался удалить переписку с девочкой из ее телефона и спрятать сам телефон.

Изначально подросток отказался давать показания, заявив, что вообще не знаком с Викторией. Позднее он заявил полиции, что его аккаунт в соцсети взломали. Затем он изменил показания и заявил, что вступил в половую связь с Викторией по ее согласию и оставил ее в парке невредимой.

Выяснилось, что у подростка проблемы с психикой, а работники социальных и психиатрических служб хорошо его знают. Окончательный приговор будет вынесен в феврале следующего года. Подростку грозит пожизненное заключение.

В Рождество обнаружен убитый гражданин Литвы

Гражданин Литвы был найден убитым в британском городе Кеттеринг. Об этом сообщила местная полиция на своей странице в Facebook. Тело литовца обнаружили 26 декабря в квартире, где он проживал. Им оказался 51-летний Юозас Мейлунас.

Полиция предполагает, что убийство могло произойти несколько месяцев назад. Сотрудники правоохранительных органов ищут людей, которые были знакомы с Мейлунасом или могли рассказать, когда видели его живым последний раз.

«Мы считаем, что Мейлунас в течение последнего года находился в районе Кеттеринга. Мы хотели бы поговорить со всеми, кто мог его знать или видеть в конце лета или осенью», — заявил инспектор уголовной полиции Энди МакВатт.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ