Церковь говорит, что нет правовых преград иметь представителя в совете LRT

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Католическая церковь утверждает, что правовых преград иметь представителя в совете национальной телерадиовещательной компании LRT не существует.

Так она отреагировала на предложение правительства сейму отказаться от представителя Литовской епископальной конференции (ЛЕК) в органе управления LRT. Такое решение кабмин аргументировал положением Конституции, предусматривающим, что в Литве нет государственной религии.

Представитель ЛЕК Ева Урбонайте-Вайнене сказала BNS, что это положение «не мешает государству и церкви сотрудничать по важным для общества вопросам».

«ЛЕК была приглашена представлять верующих в совете LRT и во многом содействовала обеспечению демократии и разнообразия мнений в представляющем интересы общества органе управления национального вещателя», — сказала Е. Урбонайте-Вайнене.

Предложение не назначать представителя католической церкви в совет LRT правительство внесло с выводами для рассматриваемых в сейме поправок, предусматривающих реорганизацию управления LRT.

BNS