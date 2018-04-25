Чаша терпения уже наполнилась

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Мы уже проиграли – как люди, как народ, как государство. Нас просто не существует, потому что мы благосклонно приняли правила концлагеря. Поворчим на кухне и можем лишь потребовать не нарушать каких-то пунктов. И с серьезными лицами аргументируем этими пунктами.

Моя семья и мой дом – это святое, таково мое правило, прирожденная истина и закон любви. Если бы не застали неожиданно, то озверевшего гестаповца, пришедшего за моими детьми, убил бы сразу и целился бы в сердце, а не в ноги. Потом пусть меня судят или расстреливают, кто только хочет и как хочет, но Бог меня за это не накажет.

Что законно — не всегда справедливо. Гитлер тоже пришел к власти в порядке, установленном законом. Но за шлепок по заднему месту непослушного ребенка детей не отнимали ни фашисты, ни большевики. Отнимает независимая Литва, запретившая пользоваться их символами, но она пошла дальше.

Швондеры организуют рейды в семьи и проверяют, правильно ли выполняются безграничные нормы поведения в концлагере, а мужчины и женщины свободной страны стоят побелевшие и трясутся, чтобы у них не забрали детей. Это вам о чем-то напоминает или нет? Да, сейчас такое событие замнут, какую-нибудь бабушку за глаза накажут, и все останется как было, в следующий раз ребенка отнимут без свидетелей.

Взрослого человека без решения суда можно задержать на 48 часов. Ребенка отнимут без всякого суда по решению «тройки». По анонимной жалобе какого-нибудь идиота, а эти жалобы даже в советское время не рассматривали — на анонимки КГБ реагировал только по политическим вопросам. День и ночь кричащего ребенка, оторванного от матери и отца, насильственно будут содержать в закрытой одиночке – и все будет по законам моей независимой родины. И кто спросит, как в условиях демократии такое может быть, когда принимаются и исполняются законы, которые не одобряют и которые вызывают возмущение у большинства граждан? И кто ответит, что это только неокоммунизм, прикрытый имитацией демократии, маскируемой антикоммунистическими лозунгами, который прикрывают и защищают все, начиная от LRT до президента?

Рак не излечивается клизмами и аспирином. Это системное заболевание, и все, что мы видим, это симптомы, которых будет все больше и больше. Необходимо вернуть украденное государство людям и проводить демократические перемены. Только об этом никто не говорит: ни политики, ни кандидаты на пост президента, ни протестующие.

Напряжение нарастает с каждым днем, а они все еще верят в то, что ложью и молчанием сумеют отдалить свой конец. Взрыв в обществе всегда происходит неожиданно, в связи с каким-то рядовым событием, переполнившим чашу гнева. И тогда волна в мгновение ока смывает политические трупы и прогнившие лживые государственные конструкции. Тогда понадобятся настоящие реформы, к которым уже пора готовиться.

Альгимантас РУСТЕЙКА, блогер