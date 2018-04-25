Чаще всего самолеты из Литвы летали в Ригу, сообщает Oro navigacija

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В первом полугодии этого года самолеты международных авиалиний чаще всего летали из Вильнюсского аэропорта в Рижский аэропорт, стремительно набирал популярность рейс в Варшаву, сообщает госпредприятие услуг авиационной навигации Oro navigacija.

Самолеты из Вильнюса в столицу Латвии выполнили почти тысячу рейсов (996), столько же рейсов было в обратном направлении. В прошлом году за такой же период рейсов было немного меньше — 922 и 931 соответственно, показывают данные, преодставленные агентству BNS предприятием Oro navigacija.

Как сообщает компания, особенно быстро набирает популярность полет из Вильнюса в Варшаву — за полугодие было выполнено 955 полетов, а из Варшавы в Вильнюс — 960 (в прошлом году — 694 и 699 соответственно).

Также активно авиасообщение между Вильнюсом и Таллином, Копенгагеном, Хельсинки.

Самые частые направления транзитных маршрутов через Литву были следующим: Париж — Москва (1475), Санкт-Петербург-Калининград (1072), Москва — Франкфурт (1072), Хельсинки-Мюнхен (984).

В этом году число полетов в воздушном пространстве Литвы выросло на одну десятую,л опозданий не было, показывают данные Европейской организации по безопасной воздушной навигации (Евроконтроля). Между тем в воздушном пространстве Латвии и Эстонии опозданий не было, а самыми длительными по времени они были в воздушном пространстве Германии и Франции — в среднем там они составляли от 1,5 до 1,7 минуты на один полет.

BNS