Часть членов ЕП выразила обеспокоенность в связи с начатым в сейме Литвы расследование по ЛРТВ

Группа членов Европарламента (ЕП) обратилась к высшему руководству Литвы по поводу решения сейма страны создать комиссию для расследования деятельности Литовского радио и телевидения (ЛРТВ).

В документе, подписанном 17 членами фракции ЕП “Альянс либералов и демократов за Европу”, который адресован президенту Литвы Дале Грибаускайте, премьеру Саулюсу Сквярнялису и председателю сейма Викторасу Пранцкетису, говорится, что такое постановление сейма идет вразрез с установленными Советом Европы стандартами свободы общественных СМИ.

“Мы серьезно обеспокоены вмешательством правящей коалиции Литвы в работу СМИ, особенно тем, что эти действия очень похожи на кризис с независимостью общественной вещательной компании Польши и последовавшие за ним вызывающие обеспокоенность политические процессы в этой стране. Этим письмом мы хотим выразить серьезную обеспокоенность в связи с такой достойной сожаления ситуацией, которая связана с политическим расследование по поводу общественной вещательной компании Литвы. Поэтому мы призываем правящее большинство сейма Литвы воздержаться от какого бы то ни было вмешательства в деятельность ЛРТВ и довериться расследованию экспертов независимых структур”, – говорится в обращении.

В числе других документ подписали лидер фракции “Альянс либералов и демократов за Европу” Ги Ферхофштадт и два представителя Литвы – Пятрас Ауштрявичюс и Валентинас Мазуронис.

В начале января сейм Литвы сформировал парламентскую комиссию для расследования деятельности ЛРТВ. Парламентарии утверждают, что комиссия поможет выяснить, надлежащим ли образом национальная вещательная компания тратит бюджетные средства. Они аргументируют тем, что Совет ЛРТВ со ссылкой на конфиденциальность представил не всю запрошенную парламентариями информацию, а предоставленные ответы требуют тщательного анализа.

Критики называют создание комиссии давлением на СМИ и местью журналистам, которые поднимают неудобные для правящих “аграриев” вопросы.

BNS

Метки: Европарламент, ЛРТВ, Литва