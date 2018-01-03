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Части компаний будет проще трудоустраивать иностранцев

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 03, 12:00   |   Комментариев: 0

Иностранцы, прибывающие на работу в Литву, смогут проще и быстрее проходить миграционные процедуры. Трудоустраивающие их компании смогут попасть в Список подтвержденных компаний, или в “белый список”.

“Таким образом, литовские работодатели быстрее и проще смогут трудоустраивать тех иностранцев, которые нужны отечественному рынку труда”, – отметил в пресс-релизе министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. По его словам, упрощен процесс выдачи виз.

В прошлом году правительство одобрило список 27 профессий, в которых ощущается нехватка в Литве. Среди таких программисты, специалисты информационных технологий, инженеры различных сфер, техники.

BNS

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