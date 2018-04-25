Частные школы в Литве повышают наценки

Частные школы, готовящиеся к новому учебному году 2019-2020, одна за другой объявляют, что с сентября увеличат стоимость обучения, пишет газета Verslo žinios.

Например, в частной школе Šiaurės licėjus для учеников первого класса с осени обучение подорожает на 10%. В этом году годовая плата за обучение достигала 4 625 евро, со следующего учебного года она поднимется до 5 225 евро.

По словам руководителей школ, росли зарплаты учителей, дорожали электричество, другие услуги, и даже бумага.

В Литве наряду с государственными школами действуют 64 частные школы. Их в учебном году 2018-2019 посещают 14 748 учеников, на 12% больше, чем в 2017-2018 гг.