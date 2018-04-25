Чего боятся жители Литвы

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С каждым годом жители Литвы путешествуют все больше – отправляются в незапланированные поездки на выходные, смелее едут в дальние страны. Исследование, проведенное по инициативе страховой компании If, показало, чего больше всего боятся в путешествиях жители Литвы.

72% участников опроса сказали, что в путешествии больше всего боятся попасть в дорожно-транспортное происшествие. Чаще всего это связано со страхом лететь.

67% респондентов ответили, что остерегаются стать жертвой карманников. 57% участников опроса опасаются за свое здоровье – боятся отравиться, простудиться, получить травму.

39% опрошенных переживают за свой багаж.

Результаты исследования показали, что возможные риски похоже оценивают и мужчины, и женщины. Но все же заблудиться в чужой стране чаще боятся женщины – такое опасение выразили 22% женщин и 18% мужчин.

Опоздать на рейс, на автобус или поезд боятся 32% респондентов, 22% опасаются, что их рейс отменят или перенесут, 10% испытывают беспокойство из-за плохих погодных условий.

Подготовлено по сообщениям СМИ