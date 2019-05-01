Чего не хватает жителям Литвы для «полного счастья»?

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В рейтинге по уровню счастья в 2013 году Литва была только на 71-м месте в мире. В 2016 г. она поднялась на 60-е место, а в 2017 году была уже на 52-м месте. В прошлом году мы еще немного продвинулись вперед — до 50-го места. В 2019 году в «отчете о мировом счастье» Организации Объединенных Наций из 156 оцененных государств Литва заняла 42-е место и значительно опередила Латвию и Эстонию. В числе cеми «самых счастливых» государств мира оказались все пять стран Северной Европы – Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия и Швеция.

Почему жители Литвы чувствуют себя все более счастливыми, чего не хватает до «полного счастья» и чему мы можем поучиться у первенствующих в индексе счастья северных стран? Снижается уровень безработицы, растут заработные платы и пенсии по старости, увеличивается социальная защита и покупательская способность населения – естественно, что экономический прогресс отражается в улучшении самочувствия жителей нашей страны. По объему ВВП на одного жителя Литва находится на 37-м месте. Однако доля экономического благосостояния занимает примерно пятую часть понятия «счастья» для жителей Литвы и не является определяющим фактором.

Исследование, проведенное ООН, показывает, что большая часть чувства «счастья» в Литве объясняется социальной помощью. Оно измеряется не столько социальными выплатами государства или гарантиями, сколько мнением населения – знанием или уверенностью, что вокруг есть близкие и друзья, которые помогут в случае беды. Этот показатель занимает четверть показателя «счастья» литовцев, а по его влиянию на показатель «счастья» Литва находится на 17-м месте в мире.

Разумеется, не менее важен не только средний национальный уровень показателя «счастья», но и то, как этот показатель распределяется среди групп населения. По разрыву между счастливыми и несчастными людьми Литва находится на 32-м месте в мире, а первые места опять же занимают северные страны и другие богатые государства Европы.

К сожалению, добрые новости на этом и заканчиваются. По уровню осознания коррупции определенный прогресс был, но по ее влиянию на показатель «счастья» Литва находится на 120-м месте в мире. Борьба с коррупцией является одной из тех областей, в которых прогресса никогда не бывает слишком много. Это не только увеличивало бы показатель «счастья» населения и веру в то, что личные усилия определяют качество жизни человека, но и улучшало бы положение маркетинга и создавало бы основу для более быстрого роста экономики.

По влиянию продолжительности здоровой жизни на показатель «счастья» жители Литвы находятся лишь на 65-м месте в мире, хотя в последние годы определенный прогресс был. Это обусловлено не только проблемой чрезмерного употребления алкоголя, которая, кстати, в последнее время снизилась. Двое из трех литовцев все еще не занимаются спортом, и это один из самых плохих показателей в Евросоюзе. Для сравнения скажем, что в северных странах Европы таких жителей менее четверти. Примерно половина молодых жителей северных стран активно, более пяти часов в неделю, занимается спортом, что вдвое больше чем в Литве.

Уровень «счастья» населения среди европейских стран оценивался и по такому показателю: какова доля детей, испытывающих придирки и издевательства в виртуальном пространстве. Меньше всего таких издевательств испытывают дети в тех же северных странах. Случаи издевательств в наших школах также существуют, что не способствует возникновению ощущения безопасности и счастья у учащихся. Эта проблема, разумеется, не рождается в классах, но является социальной нормой и нормой поведения, скопированной у взрослых. Острая и ожесточенная поляризация мнений, насмешка над людьми, думающими иначе, унижение других граждан – словом, все это становится обычной практикой публичных дискуссий, которую замечает и перенимает молодое поколение.

Нередко говорят о том, чтобы можно было взять на вооружение системы налогообложения или социальной защиты, действующие в северных странах Европы. Конечно, можно было бы. Но для начала надо попробовать перенять хотя бы часть социальных норм и ценностей жизни северных стран, которые позволят поднять национальный уровень «счастья». Тогда, возможно, и не потребуются высокие налоги.

Нериюс МАЧЮЛИС, главный экономист Swedbank