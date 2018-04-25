Чековая лотерея

🔊 Воспроизвести

Согласно сообщению Государственной налоговой инспекции, за первые 7 месяцев чековой лотереи в Литве, по сравнению с тем же периодом 2017 года и с учетом общего роста НДС в стране, в секторе общественного питания было дополнительно декларировано около 2,4 млн евро НДС.

Всего были выиграны 370 недельных и 8 месячных призов, большая часть чеков — из заведений общественного питания.

«В этом году заведения общественного питания — одна из приоритетных сфер деятельности налоговой инспекции, поэтому можно предположить, что наблюдаемый «эффект» чековой лотереи показывает рост сознательности жителей и их желание участвовать в снижении масштабов «теневой» экономики», — отметил глава проекта Роландас Пунцявичюс.

Информация BNS