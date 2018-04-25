Человечество должно выучить уроки Первой мировой войны –президент Литвы

🔊 Воспроизвести

В столетие окончания Первой мировой войны человечество должно выучить ее уроки, ведь сегодня отмечаются те же тенденции, как и сто лет назад, утверждает литовский президент.

«Сегодня, как и тогда, видны те же параллели – когда геополитические амбиции противопоставляются международному праву, пытаются подорвать многостороннюю мировую систему, выходят из глобальных соглашений, важных для мира и благополучия, усиливается радикализм, ультранационализм и шовинизм», – передаются в заявлении администрации президент слова Дали Грибаускайте.

Литовский президент вместе с лидерами других стран в воскресенье в Париже приняла участие в торжествах по случаю столетия окончания первой Мировой войны.

Д. Грибаускайте напомнила, что именно во время этой войны впервые использовалось и запрещенное сегодня международными договорами химическое оружие, которое сейчас цинично используется против мирных жителей в Сирии и даже на территории Европы в мирное время.

Он отметила, что одна из жесточайших войн в истории Европы и мира определила развитие международной системы и демократических ценностей современного общества. Она же привела к краху империй и распространению свободных идей.

BNS