“Человек года” Литве – Д. Грибаускайте , в мире – Д. Трамп, считают жители Литвы

“Человеком года” в 2017 году в Литве жители страны снова назвали президента Далю Грибаускайте, а в мире – президента США Дональда Трампа.

Это показали результаты проведенного компанией Baltijos tyrimai опроса, результаты которого в субботу опубликовала газета Lietuvos rytas.

По результатам опроса, при выборах “Человека года” в Литве респонденты назвали 5 фамилий (в прошлом году – 80). Как пишет газета, Д. Грибаускайте становится “Человеком года” девять лет подряд, за этот титул для нее проголосовали 22,2% опрошенных.

BNS

Метки: Литва