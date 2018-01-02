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“Человек года” Литве – Д. Грибаускайте , в мире – Д. Трамп, считают жители Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 02, 11:00   |   1 комментарий

“Человеком года” в 2017 году в Литве жители страны снова назвали президента Далю Грибаускайте, а в мире – президента США Дональда Трампа.

Это показали результаты проведенного компанией Baltijos tyrimai опроса, результаты которого в субботу опубликовала газета Lietuvos rytas.

По результатам опроса, при выборах “Человека года” в Литве респонденты назвали 5 фамилий (в прошлом году – 80). Как пишет газета, Д. Грибаускайте становится “Человеком года” девять лет подряд, за этот титул для нее проголосовали 22,2% опрошенных.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (1)
  1. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2018-01-02 at 13:22

    Чем же это так прославилась она?Да ещё в связке с Трампом.Если русофобской политикой,то тут равных нет.






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