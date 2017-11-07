Человек из Далласа приехал в Белый дом, чтобы арестовать или убить Дональда Трампа

В понедельник, 6 ноября, в непосредственной близости от Белого дома был арестован мужчина, который приехал в Вашингтон из Далласа (штат Техас) с намерением “убить всех белых полицейских” и арестовать президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Dallas News со ссылкой на Секретную службу, агенты получили ориентировку на 37-летнего Майкла Арега от полиции.

Охрана Белого дома была немедленно усилена, уточняет Reuters. Спустя несколько часов подозреваемого заметили и арестовали на Пенсильвания-авеню, неподалеку от парка Лафайет. Арега не имел при себе никакого оружия.

Сообщения на странице Ареги в Facebook свидетельствуют о том, что он заходил в Белый дом незадолго до задержания. Мужчина сообщал о том, что намерен “устранить власть тьмы в США именем Христа”, а также предупреждал, что собирается убить всех белых полицейских и отправить Трампа в тюрьму. В последнем сообщении он цитирует библейскую книгу Откровений: “Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть, был и грядет”.

Также Арега, который, по всей видимости, является выходцем из Эфиопии, через соцсеть призывал “освободить всех людей” и постил фотографии кубинского лидера Фиделя Кастро и зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе. Репосты новостных сообщений о президенте США он сопровождал комментариями “Убей его во имя Иисуса!”

Журналистам не удалось раскопать что-либо о криминальном прошлом Ареги. Известно лишь, что в сентябре он развелся с женой. По данным The New Yorl Daily News, ему уже предъявили ряд обвинений. Расследованием занимается полицейский департамент округа Колумбия.

Отметим, Майкл Арега наведался в Белый дом в отсутствие хозяина – Дональд Трамп в настоящее время находится в азиатском турне.

Инцидент произошел спустя сутки после трагедии в Техасе, где белый мужчина устроил массовое убийство. Стрельбу в баптистской церкви американского города Сазерленд-Спрингс открыл 26-летний бывший военнослужащий Девин Патрик Келли. Погибли 26 человек, еще около 20 получили ранения. Позже стрелок был обнаружен мертвым.

На прошлой неделе работа Белого дома, где располагается администрация президента США, была временно приостановлена из-за “подозрительной активности”. Возле здания был обнаружен подозрительный предмет, один человек задержан. Правоохранительные органы отказались раскрывать подробности произошедшего. А месяцем ранее полицейские задержали у Белого дома мужчину, который шел на встречу с главой Пентагона с тремя ножами и девятью единицами огнестрельного оружия. Он хотел получить консультацию по поводу задержек в выплате зарплаты и имплантированного ему в голову чипа.

Отметим, предыдущая серия задержаний не вполне адекватных посетителей Белого дома произошла весной нынешнего года. В конце марта сотрудники Секретной службы спасли президента Дональда Трампа от женщины, которая перелезла через забор, но зацепилась шнурками и застряла. За несколько дней до этого мужчина вызвал нервную реакцию охраны, перепрыгнув через стойку для велосипедов. Еще один подозрительный человек бродил вокруг президентской резиденции и дергал за ручки двери. А житель Вирджинии решил проверить бдительность агентов и заявил на КПП, что у него в багажнике бомба. Его обвинили в ложном сообщении об угрозе взрыва.

NEWSru.com

Метки: В мире, Дональд Трамп