Чем больше изменений, тем труднее их реализовать

Планирующиеся правительством налоговые изменения и в сфере накопительных пенсий будут соизмеримы, говорит финансовый аналитик Стасис Якялюнас. По его словам, многие изменения нужны были уже раньше, однако слишком много новшеств одновременно внесло бы больше путаницы, нежели пользы.

Правительство объявило, что будет инициироваться объединение взносов социального страхования и подоходного налога с населения, чтобы налоговая система была более ясной.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас сказал, что при объединении так называемых налогов работодателя и работника система в целом станет более прозрачной.

«Было бы ясно, какова зарплата, каков размер налогов, все смогли бы видеть это одинаково и оценить. Уменьшились бы поощрения «в конвертах», увеличились бы поощрения участвовать в социальном страховании», – поясняет Якялюнас.

Правительство также намерено уменьшить общее налоговое бремя за счет расширения применения размера не облагаемых налогом доходов.

«Очевидно, будет предложен не только больший не облагаемый налогами размер доходов, но этим сможет воспользоваться и больший круг людей.

Сейчас число людей, которые могут этим воспользоваться, очень ограниченное – если доходы больше, чем примерно 1000 евро в месяц, польза этой льготы уже заканчивается. Поскольку эта льгота обходится бюджету как недополученная часть налога с подоходного дохода населения. Должны быть оценены возможности, и тогда будет расширено применение размера не облагаемых налогами доходов», – сказал финансовый аналитик.

То, что не облагаемый налогами доход будет распространяться и на доходы, получаемые не только за счет трудовых отношений, было бы оптимально, полагает Якялюнас, однако пока что – не время.

«Теоретически это должно делаться, но я сомневаюсь, будет ли это сейчас предложено. Для этого нужно сделать больше шагов. И кроме того, чтобы соединить налоги, очевидно, надо будет пересчитать тарифы. При желании распространить размер не облагаемых налогами доходов на другие – не связанные с трудовыми отношениями доходы, следует принять решения относительно очень разных видов доходов. А это связано с большим количеством изменений, а чем их больше, тем труднее их разъяснить, обосновать, реализовать», – комментирует Якялюнас.

Правительство обещает налоговые поощрения и работодателям, и самому человеку в большей мере присоединиться к накопительной пенсии. По мнению Якялюнаса – не только сохранится нынешняя возможность дополнительно накапливать 2% доходов, но появятся возможности накапливать больше.

«Пенсионные фонды сейчас опасаются, что с ними будет, но о национализации действительно не будет даже никаких дискуссий. Однако накопление надо увеличить так, чтобы эти накопленные деньги превратились в пенсию. Сейчас в абсолютном большинстве случаев накопленные деньги выплачиваются в виде единовременной выплаты или наследства. Это накопительная, а не пенсионная система.

Лучше применить те же льготы не облагаемых налогами доходов, которыми люди пользуются, инвестируя в страхование жизни и пенсий третьей ступени, также для второй ступени и практически не ограничивать накопления. Сейчас накопление составляет 2% из личных средств. Почему? Почему не 5, не 8? Думаю, максимальный предел будет предложен 4% или что-то подобное, и не ограничивалось бы, из «Содры» взносы не платились бы, «содровская» пенсия не уменьшилась бы ни на сколько», – излагает свое мнение Якялюнас.

В числе других планируемых правительством реформ – введение «потолка» взносов государственного социального страхования («Содра») в целях поощрения создания большой добавленной стоимости и перенос базовой пенсии, которая не связана со страховыми взносами в государственный бюджет.

Правительство раскрыло только общие направления планируемых реформ. Министрам поручено до середины апреля подготовить их окончательные предложения.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1207) 12 апреля, Налоговые изменения, Стасис Якялюнас