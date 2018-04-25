Чем опасно движение на машине во время сильного ветра

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Для весенней поры характерна неустойчивая и переменчивая погода с резкими перепадами температур и частыми осадками. В связи с этим в капризное межсезонье в наших краях почти всегда хозяйничают сильные ветра, и в некоторых регионах иногда даже буйствуют бури и ураганы. А поскольку с наступлением тепла у нас активизируются любители автомобильных путешествий, хотим напомнить, что делать, если вас в пути настиг сильный ветер.

Конечно, в нашей местности движущиеся автомобили с дороги сдувает гораздо реже, чем где-нибудь в Луизиане или Флориде. Хотя и у нас при сильном порывистом боковом ветре водителям машин с высоким кузовом следует быть особо осторожными, тем более, если дело происходит на скользкой поверхности. К тому же мировой автопром с каждым годом всячески облегчает конструкцию современного автомобиля, который становится все более уязвимым перед порывистым вихрем.

Реакция на боковой ветер вашей машины будет в первую очередь зависеть от силы потока воздуха, скорости машины, дорожного покрытия, а также массы, формы и габаритов кузова. Не секрет, что чем выше центр тяжести, тем автомобиль менее устойчив, а также чем больше боковая площадь конструкции, тем выше ее парусность.

Водители кроссоверов, внедорожников, микроавтобусов и фургонов должны быть особенно внимательными при выезде на большой скорости с закрытого участка дороги на свободное продуваемое пространство. Ситуация усугубляется тем, что именно там, где гуляет сквозняк, чаще всего образуется коварный лед, и особенно в межсезонье.

Выезжая, например, из лесополосы в открытое поле на высокой скорости и встречаясь с сильными боковым вихрем, водитель может потерять контроль над управлением автомобиля. Ведь иногда резкие воздушные потоки могут даже слегка приподнять его кузов, снизив сцепление колес с дорожным покрытием, в результате чего машина теряет устойчивость и сбивается с траектории движения.

Поэтому прежде всего при выезде на открытые участки лучше заблаговременно снизить скоростной режим. Чем быстрее движение, тем меньше коэффициент сцепления колес с дорогой. Но если вы не замедлились вовремя и уже почувствовали, как после бокового удара ветра машина стала трудноуправляемой, ни в коем случае не тормозите резко. Это грозит опасным заносом. Удастся ли водителю в такой ситуации выровнять машину, зависит от его мастерства.

Поэтому начинающим и малоопытным автолюбителям перед выездом в дальнюю дорогу следует прислушиваться к метеосводкам и верить на слово предупреждениям о сильном ветре. Если же ураган все-таки настиг вас в пути, вам лучше на предельно низкой скорости добраться до ближайшей АЗС и переждать непогоду в помещении. При этом лучше не парковать машину под деревьями, зданиями, рекламными щитами и прочими строительными конструкциями.

Кроме того, в такую погоду лучше не пользоваться багажником на крыше, а груз внутри машины лучше распределять равномерно — то есть не только в багажном отделении, но и в салоне.

Информация BNS, литовских СМИ