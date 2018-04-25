Чемпион Европы из Малой Берестовицы. Интервью борца Андрея Карпача в проекте «Иди за мечтой»

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Каждый день приближает нас к масштабному событию – II Европейским играм, которые в 2019 году примет Беларусь. Тысячи атлетов из 50 стран мира разыграют в Минске сотни комплектов медалей. Среди тех, кто поборется за призовые места, – и наши земляки. В новом проекте «Иди за мечтой» мы расскажем о тех, кто уже громко заявил о себе в мире спорта, и о тех, кто только движется к успеху, – молодых, талантливых и целеустремленных легкоатлетах, борцах, велосипедистах, стрелках и других спортсменах, которые представят Гродненщину на крупнейших мультиспортивных стартах.

О вольной борьбе гродненский спортсмен Андрей Карпач может говорить долго, что неудивительно – этот вид спорта занимает в его жизни главенствующее место. Тренировки, сборы, соревнования, короткий период на отдых… В таком ритме борец-вольник живет не один год. О том, почему борьба – это творчество и полет импровизации и что помогает, невзирая на травмы, вновь и вновь выходить на ковер, он рассказал в интервью «ГП».

В этом году на чемпионате Европы борец вольного стиля Андрей Карпач принес Беларуси десятую медаль первенства. В заключительный день соревнований в категории до 74 килограммов он завоевал бронзовую награду, одолев Заура Эфендиева, выступавшего за сборную Сербии.

Перед схваткой трибуны скандировали: «Заур, давай!». Поддержка у него была колоссальной (надо сказать, что он потомственный борец – три поколения его семьи занимались этим видом спорта), гул стоял такой, что, казалось, дрожали стены спорткомплекса.

– Но я этого не слышал, – вспоминает Андрей Карпач. – В тот момент я испытывал невероятный внутренний подъем, казалось, что могу свернуть горы. Был уверен, что выиграю.

Уверенность гродненца не подвела. А вот на чемпионат мира не попал – помешала травма. Первое время не придал значения, тренировался по графику, но врачи настояли на операции. Так главный турнир года прошел без него.

Вообще, слушая историю его спортивной жизни, не перестаешь удивляться целеустремленности человека. Весь его путь в спорте связан с преодолением боли – травмы сопровождают Андрея постоянно, начиная с первого дня.

– Мы жили тогда в Малой Берестовице. В первом классе я забежал в спортивный зал – там проходили занятия по борьбе. И в первой же неловкой схватке вывихнул руку. Наложили гипс, но все равно ходил в зал. В том, что борьба стала смыслом жизни, огромная заслуга моего первого тренера Владимира Ивановича Валейчика. Он сильно поддерживал нас, находил средства, чтобы возить на соревнования, а спонсоры, видя его энтузиазм и решимость, потом даже становились друзьями школы. Знаменитый тренер ушел из жизни несколько лет назад. Но надо сказать, что его ученики – нынешние мастера спорта Республики Беларусь по борьбе – продолжают традиции, воспитывают новое поколение борцов. Стараемся ежегодно приезжать на республиканский турнир по вольной борьбе памяти Владимира Валейчика, который проходит в Берестовице, – рассказывает Андрей.

Талантливого паренька Владимир Иванович передал в училище олимпийского резерва в Гродно. Но и здесь путь к медалям лежал через боль: сломанные ноги, рука, пять раз травмировал нос. Первое время родители уговаривали парня оставить борьбу, но он об этом даже не думал. Вот и сейчас поправится после очередной операции и в начале декабря собирается на сборы в Стайки.

Сила духа, целеустремленность, вера в себя – это большая часть успеха, говорит борец. Но в спорте неоценима поддержка близких и тренера. Семья поддерживает и болеет во время каждого чемпионата, постоянно на связи старший тренер сборной Беларуси по вольной борьбе Александр Яскулд, у которого в областном комплексном центре олимпийского резерва тренируется Андрей Карпач.

– Если ты нацелен на победу – одолеешь любого. К тому же вольная борьба – не набор приемов. Это импровизация, творчество. Ни одна схватка не похожа на другую. Здесь есть место и азарту, и хитрости, и техническим уловкам. Иногда бывает так: кто окажется хитрее, тот и победит.

Вообще, все мечты Андрея на данном этапе связаны со спортом, победами, чемпионскими медалями. Будущий год обещает быть крайне напряженным – чемпионат Республики Беларусь, первенство Европы, II Европейские игры, чемпионат мира.

На вопрос, что кроме спорта может порадовать в жизни, отвечает просто:

– Когда мама счастлива. А еще встреча с друзьями, хорошая книга и победы, которые в схватке одерживают мои коллеги-борцы.

Екатерина ВЕСЕЛУХА

Фото Михаила Исаченко