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Международная шахматная федерация (FIDE) официально подтвердила проведение чемпионата мира по Фишер-рэндому — случайным шахматам, правила которых придумал Бобби Фишер. Об этом сообщила пресс-служба федерации.

В Фишер-рэндоме черные и белые фигуры, кроме пешек, расставляются на своих горизонталях случайным образом симметрично друг другу, что в общей сложности обеспечивает 960 вариантов стартовых позиций, отсюда и другое название игры — Шахматы-960. Такой способ расстановки фигур лишает игроков возможности применять стандартные дебютные комбинации и требует творческого подхода к игре. Это значительно повышает зрелищность партий и практически сводит на нет возможность подготовки к игре с помощью компьютера с глубокой проработкой различных вариантов дебюта. Ранее на президентском совете FIDE, который прошел с 4 по 6 марта в Нур-Султане, обсуждалось возможное проведение чемпионата мира.

«Это беспрецедентный шаг, когда FIDE признает новую разновидность шахмат, поэтому данное решение необходимо было тщательно продумать, — заявил президент FIDE Аркадий Дворкович. — Это позитивное новшество: оно привносит новую энергию в нашу игру, но в то же время это не означает разрыв с нашими классическими шахматами и их традицией. Вероятно, именно поэтому чемпионат мира по «шахматам Фишера» завоевал благосклонность шахматного сообщества, ежегодно включая лучших игроков».

На неофициальном чемпионате мира по «шахматам Фишера» в 2018 году победу одержал действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен.

Отборочный этап следующего чемпионата мира по Фишер-рэндому начнется 28 апреля. В нем примут участие такие шахматисты, как Магнус Карлсен, американцы Хикару Накамура и Фабиано Каруана.

Подготовлено по сообщениям СМИ