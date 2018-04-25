Чемпионат ненужных трат

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Ежегодный немецкий бестселлер «Чёрная книга налогоплательщика» в очередной раз представляет наиболее вопиющие случаи растраты бюджетных средств в ФРГ.

Союз налогоплательщиков Германии уже в 46-й раз подготовил собственную «Чёрную книгу», которая превратилась в классику немецкой литературы. На сей раз обширный список чиновничьего позора насчитывает более ста случаев неоправданного расходования государственных средств – от сравнительных мелочей вроде установки бессмысленных дорожных знаков до игры по-крупному – масштабных строительных проектов, рекламных кампаний Министерства труда и серьёзных закупок Министерства обороны.

Так, приобретение сверхдорогих дронов, а также шести подводных лодок для нужд военно-морских сил обошлись Бундесверу в три миллиарда евро, но ни одна из этих единиц боевой техники в силу разных причин к защите родины не готова, а некоторые вовсе не поступили в распоряжение военных. Союз налогоплательщиков называет ситуацию с этими оборонными расходами «безнадёжной», а в целом за последние годы технические проблемы немецкой армии, увы, перестали быть неожиданностью.

Федеральное министерство труда фигурирует в «Чёрной книге» благодаря дорогостоящей рекламной кампании пенсионной реформы. Ведомство Андреи Налес истратило 1,15 миллиона евро: столько стоили интернет-сайт, плакаты и рекламные модули в прессе. Агитационная кампания стартовала в сентябре и завершилась к ноябрю, тогда как сам законопроект о пенсиях находился в стадии обсуждения и был принят только на днях – Минтруда заранее не пожалело средств на разъяснение нюансов закона, который вполне мог обрести совершенно иной вид.

«Этот дорогостоящий проект открыто демонстрирует, каким значением обладают для министра труда парламент и демократические ценности», – уверен глава Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель.

«Чёрная книга налогоплательщика» имеет подзаголовок «Публичное разбазаривание». Как не отнести к таковому реализацию за счёт бюджета федеральной земли Тюрингия проекта подогрева футбольного поля на стадионе клуба FC Rot-Weiß из Эрфурта? Реконструкция обошлась в 887 000 евро, предполагалось, что она позволит проводить матчи зимой, но из-за низкой температуры воздуха игры переносились и подогрев поля не был использован ни разу.

Менее дорогостоящими, но не менее вопиющими являются и многие другие перечисленные в «Чёрной книге» проекты. Так, в регионе Ганновер за 11 тысяч евро был приобретён автомобиль для перевозки волков, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. С момента его покупки произошли лишь два таких инцидента, в обоих случаях животные погибли на месте происшествия.

В целом Нижняя Саксония старательно пополняет копилку курьёзов в области растраты: мост для сельскохозяйственной техники в Негенборне оказался слишком узким – там застревают косилки и комбайны, но стоил всего 8 тысяч евро, а вот пути для железнодорожного транспорта в гавани Эмдена – уже 800 тысяч, при этом по ним не прошёл ни один товарный поезд: гавань расширили, и железнодорожное сообщение на этом участке оказалось излишним.

Властям города Монхайм (Северный Рейн-Вестфалия) пришло в голову установить в центре площади с бурным круговым движением фонтан. Чтобы его высоко бьющая вверх струя и брызги не спровоцировали аварию, там же устанавливается светофор – на круговом движении, главный смысл которого – обходиться без светофоров. Стоимость проекта – 5700 евро.

В Гамбурге на участке улицы длиной 300 метров умудрились установить 4 островка безопасности, заставив водителей выписывать напоминающую слалом траекторию.

В берлинском районе Панков на 700-метровом участке дороги установили 44 дорожных знака. Впрочем, истраченные на них 5 тысяч бюджетных евро – жалкие крохи по сравнению со стоимостью реконструкции государственного оперного театра, которая обходится немецкой столице уже в 440 миллионов евро вместо запланированных 240. Это, считают в Союзе налогоплательщиков, «настоящая трагедия».

Ежегодно организация призывает власть на всех уровнях обращать более пристальное внимание на проблему целевого расходования бюджетных средств – и столь же регулярно находит не менее ста случаев растраты для своей популярнейшей публикации.

rg-rb.de