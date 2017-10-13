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Через Бутинге в этом году импортировано на 6,7% больше нефти

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 13, 11:00   |   Комментариев: 0

Контролируемый компанией по переработке и транспортировке нефти Orlen Lietuva нефтетерминал в Бутинге за три квартала отгрузил 7,256 млн. тонн нефти – на 6,7% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Только в сентябре терминал отгрузил 994,2 тыс. тонн нефти или на 42,2% больше, чем в сентябре прошлого года, и на 12,4% больше, чем в августе, сообщила BNS предварительные данные дирекция Клайпедского порта.

В 2016 году терминал отгрузил 9,31 млн. тонн нефти – на 7,3% больше, чем в 2015 году.

BNS

Метки: 

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