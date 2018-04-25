Черная пятница: уловки и секреты выгодного шоппинга

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Всемирный день скидок в этом году пройдет 23 ноября. В этот день можно будет приобрести товары в торговых центрах и онлайн-магазинах со скидкой.Перед походом в магазины , чтобы избежать невыгодных покупок, следует знать уловки, на которые идут ретейлеры.

Уловки продавцов в Черную пятницу

По данным поисковика Google, 30,09% украинцев готовы примкнуть 23 ноября к массовому шоппингу в день скидок. Это на порядок больше, нежели в прошлом году (18,58%).

Прежде всего покупателей интересуют одежда, обувь, электроника и косметика. При этом максимальные скидки до 80% ожидаются на одежду и аксессуары. На электронику и технику скидки значительно скромнее — 15-20 %.

В торговых центрах одна из самых популярных уловок — это завышение цены с последующей «скидкой». Также часто в «черную пятницу» убирают из залов ходовые модели или размеры, а также анонсируют максимальную скидку, но лишь на единичные товары.

Кроме того, многие продавцы используют «черную пятницу» для зачистки своих складов от залежалого товара. Также часто вывешивают в залы именно товары неходовых размеров или бракованные вещи.

Некоторые магазины специально накручивают цены к «черной пятнице», и в итоге со скидкой товар может стоить еще и дороже, чем до нее.

Секреты выгодного шоппинга

Чтобы шоппинг был выгодным, эксперты советуют примерно за три недели до скидок пробежаться по магазинам и отметить для себя понравившиеся товары. В итоге, когда покупатель придет в магазин в черную пятницу, он будет знать цены на товары и его трудно будет одурачить.

Также лучше сравнивать цены в магазинах до начала распродаж и находить те, которые предлагают наиболее выгодную стоимость.

А совершая покупки онлайн, не забудьте учесть разницу во времени в зарубежных точках. К примеру, скидки Aliexpress стартуют 24 ноября в 9:00, и это нужно иметь ввиду.

korrespondent.net