Черногория объявила в розыск экс-агента ЦРУ из-за попытки переворота

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Черногория выдала международный ордер на арест бывшего агента ЦРУ Джозефа Ассада по делу о попытке государственного переворота, в организации которого власти страны обвиняют Россию. Об этом сообщает The Associated Press .

Ассад — гражданин США, который родился и вырос в Египте. Следователи в Черногории считают, что Ассад помог покинуть страну обвиняемым по делу о госперевороте. Его имя на судебном заседании по делу назвал другой бывший агент ЦРУ. Ассад ранее отказывался от дачи показаний и отрицал причастность к делу.

Ассад и его жена Мишель — бывшие сотрудники американской разведки, которые работали в контртеррористическом подразделении. Американские СМИ ранее писали, что они в 2015 году помогли группе из более чем 100 иракских христиан бежать от «Исламского государства»* в Европу. В прошлом году в конгрессе США в отношении Ассада проводили расследование: комиссия американского парламента хотела получить информацию о том, что именно бывший сотрудник ЦРУ делал в Черногории во время госпереворота.

Всего в рамках дела обвинения выдвинуты в отношении 14 человек, среди которых — двое россиян. Им обвинения предъявили заочно. Местонахождение Ассада в данный момент неизвестно, По некоторым данным, он возглавляет разведывательную структуру в Абу-Даби. Предполагаемый путч, как сообщалось, был запланирован на 16 октября 2016 года — день голосования на парламентских выборах в Черногории. В тот день власти страны сообщили о задержании группы заговорщиков, которые якобы готовили ряд нападений и терактов. Целью заговорщиков был захват парламента и убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Также они якобы планировали объявить о победе одной из оппозиционных партий, которая бы захватила власть в стране и изменила бы внешнеполитический курс Черногории — отказалась бы от планов по вступлению в НАТО и взяла бы курс сближения с Москвой.

По подозрению в подготовке переворота были задержаны более 20 человек, в основном граждане Сербии. Двое россиян — Эдуард Широков (Шишмаков) и Владимир Попов — были объявлены в международный розыск . Предполагается, что после провала путча они вернулись в Россию. Российские власти неоднократно отрицали причастность к событиям в Черногории, однако в ноябре прошлого года стало известно, что один из фигурантов дела получил убежище в России .

NEWSru.com