Чехия экстрадирует в Россию беглого руководителя спецгаража Путина

Власти Чехии одобрили экстрадицию в Россию бывшего гендиректора ФГУП “Транспортный комбинат “Россия” Александра Николаева, в отношении которого возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 5 млн рублей при капитальном ремонте знаменитого закрытого правительственного спецвокзала, обслуживающего первых лиц стран, включая президента Владимира Путина.

Как сообщает РАПСИ со ссылкой на чешскую газету “Право”, решение об экстрадиции Николаева в Россию принял министр юстиции Чехии Роберт Пеликан. По его словам, местные власти не нашли никаких обстоятельств, препятствующих экстрадиции российского экс-чиновника.

Пльзеньский судья Павел Файт, в свою очередь, заявил, что Николаева передадут России под гарантии соблюдения всех прав и свобод человека во время судебного процесса. В противном случае это послужит поводом Чехии и другим государствам не выполнять подобные запросы из Москвы в будущем, отмечает портал Around Prague.

Ранее чешские власти отказали Николаеву в предоставлении политического убежища. Экс-чиновник вместе с семьей бежал из РФ в Карловы Вары в 2014 году вскоре после того, как он был обвинен в хищениях бюджетных средств в особо крупном размере.

Николаев был арестован в аэропорту Карловых Вар в январе 2016 года по запросу Москвы. В ноябре чешский суд принял постановление об экстрадиции россиянина. После этого слово оставалось за министром юстиции, который в итоге подтвердил решение суда в отношении российского экс-чиновника. Николаев, которому не удалось получить политическое убежище в Чехии, отрицает все обвинения и считает себя “жертвой новой волны политических репрессий”.

В прошлом году телеканал РЕН ТВ сообщил о том, что Николаев является фигурантом уголовного дела из-за получения взятки в размере 5 млн рублей. По версии следствия, экс-руководитель ФГУП “Транспортный комбинат “Россия” потребовал от бизнесмена построить ему на даче баню. В ответ на эту услугу Николаев заключил с коммерсантом госконтракт на капитальный ремонт знаменитого закрытого правительственного спецвокзала.

“До последнего времени Николаев находился в розыске по другому уголовному делу – за хищения при ремонте перрона и здания вокзала. Общая сумма бюджетных средств, выделенных на ремонт, составила 4 млрд рублей”, – рассказывал журналистам летом прошлого года осведомленный источник.

Как выяснили следователи, помимо того, что в ходе ремонта были похищены бюджетные средства, самому заключению контракта на реставрацию вокзала предшествовало еще одно преступление.

В правоохранительных органах объясняли, что Николаев еще в 2009-2011 годах активно вел переговоры с бизнесменом Игорем Жмаевым, руководившим компанией ООО “СПК Стройсервис – XXI”. Чиновник предлагал коммерсанту госконтракт на общую сумму в 250 млн рублей в обмен на необычную услугу – построить ему баню на даче в Щелковском районе Подмосковья. При этом сумма расходов на строительство бани составила более 5 млн рублей.

“С весны 2009 года по лето 2011-го шло строительство. Когда же оно было завершено, подозреваемые вместе составили техзадание и аукционную документацию – так, чтобы победила компания Жмаева”, – рассказывал собеседник телеканала. В итоге между ТК “Россия” Управления делами президента РФ и ООО “СПК Стройсервис – XXI” были заключены несколько договоров.

Транспортный комбинат “Россия” – Федеральное государственное бюджетное учреждение, в ведении которого находится главный спецгараж, судно специального назначения “Россия”, а также железнодорожный вокзал, расположенный в Индустриальном переулке. Спецвокзал, который известен также под названиями ВЧ-4, “Брежневский вокзал” и “вокзал Ким Чен Ира” построен в 1974 году.

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