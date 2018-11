Чехия отказалась от участия в пакте ООН о миграции

🔊 Воспроизвести

В среду, 14 ноября, кабинет министров Чехии проголосовал за отказ подписать договор ООН о регулировании миграции. Ранее за отказ подписать договор высказался глава чешского правительства Андрей Бабиш.

Согласно проведенному опросу, всё больше чехов против принятия беженцев. Две трети чехов выступают против принятия беженцев в любом виде. По сравнению с результатами опроса в апреле, доля противников принятия беженцев выросла сразу на 10% до 68%. Результаты исследования опубликованы Центром изучения общественного мнения (CVVM).

Почти четверть (24%) считают, что Чехия должна принимать беженцев на время, пока они не смогут вернуться на родину. Два процента готовы принимать беженцев и позволить им остаться на территории ЧР.

Отрицательное отношение к беженцам находится на одном из самых высоких уровней. Если в 2015 году принимать беженцев не хотели 50% опрошенных, то в январе 2016 уже 65%, а в апреле 2017 их доля выросла до рекордных 69%.

Чаще всего более открытых взглядов придерживаются люди с высшим образованием, обычно юридическим, которые довольны политической ситуацией. Против выступают сторонники президента и противники нынешнего правительства.

82% назвали миграционный кризис угрозой для Европы. 72% считают беженцев угрозой и для Чехии. При этом интерес чехов к проблеме беженцев находится на самом низком уровне за последние 2 года. Опрос проходил с 13 по 26 октября, в нём приняли участие 1023 респондента.

Напомним, что Глобальный пакт ООН о безопасной и регулируемой миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) был одобрен в июле текущего года: в поддержку этого закона высказались представители 193 стран, за исключением постпреда США. Пакт должен быть подписан в декабре в Марокко.

Правительства Австрии и Венгрии уже заявили, что не подпишут документ этот. О своих сомнениях в отношении этого шага сообщило и правительство Польши.

NEWSru.co.il