Чехия отказалась принимать африканских беженцев из-за наплыва украинцев

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что страна больше не будет принимать беженцев, которые «переправляются в Евросоюз» через Средиземное море, передает Radio Praha .

«Чехия не примет больше ни одного беженца, так как принимает людей из Украины», — сказал глава чешского правительства перед вылетом с визитом в Италию.

В ходе этого визита Бабиш встретится с премьер-министрами Италии и Мальты для обсуждения вопросов, связанных с нелегальной миграцией в Европу из стран Африки, сообщает «Коммерсант» .

Итальянские власти в июне резко ужесточили иммиграционную политику, вызвав очередной раскол в рядах ЕС из-за проблемы мигрантов, отмечается в публикации. Италия решила закрыть свои порты для кораблей с иммигрантами. ТОже самое сделала Мальта. Из-за этого судно Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee со 629 мигрантами из Африки на борту было вынуждено отправиться в испанскую Валенсию. Действия властей Италии вызвали протест ее соседей по Средиземноморью — Франции и Испании.

В конце июля министр иностранных дел Испании и экс-председатель Европейского парламента Жозеп Боррель заявил, что складывающуюся в стране ситуацию с беженцами нельзя назвать массовой миграцией , которая должна омолодить «старушку»-Европу при нынешних показателях рождаемости.

«Мы говорим о 20 тысячах мигрантов в год в стране с населением свыше 40 млн человек, — сказал он после переговоров с главой МИД Иордании Айманом Сафади в Мадриде. — Это не массовая миграция. Это не «массово» в сравнении с 3,5 млн сирийских беженцев, проживающих сейчас в Иордании».

По статистике Международной организации по миграции, с начала 2018 года года в Испанию через Средиземное море прибыли примерно 21 тысяча мигрантов, в то время как потоки беженцев по маршруту Ливия-Италия сократились на 80%. При попытке добраться до испанского побережья в этом году погибли 304 мигранта.

Италия добивается модификации Дублинского соглашения, согласно которому все обязательства по идентификации и приему мигрантов ложатся на страну, куда они прибывают.

NEWSru.com