Чехия планирует штрафовать за «двойное» качество продуктов питания

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Министерство сельского хозяйства готовится запретить так называемое «двойное» качество продовольствия, утвердив соответствующие изменения в закон о продуктах питания. Максимальный размер штрафа за нарушение правил может составить 50 млн крон.

По словам министра сельского хозяйства Мирослава Томана, продукты с одинаковой упаковкой должны будут иметь те же свойства и состав в Чешской Республике, что и в других европейских странах.

«Если прописать запрет на “двойное” качество в законе, эта мера начнет действовать значительно раньше, чем через два года, как это предусматривает директива ЕС», — отметил Томан.

Однако предложение о штрафе, по мнению экспертов, не решит проблему. Продукты более низкого качества, но с правильной маркировкой будут по-прежнему отправляться в Чешскую Республику.

По словам Томана, в законе должно быть прямо указано, что запрещается продавать на чешском рынке продукты питания, идентичные тем, что продаются в ином государстве — члене ЕС, но с другим составом или свойствами. «Цель нашего предложения в том, чтобы продукты с разными свойствами не предлагались потребителям в одной упаковке, маркировке, цвете и т.д.», — пояснил Томан.

Выполнение новых правил будет проверять Государственная инспекции сельского хозяйства и пищевой промышленности. Томан добавил, что проблема «двойного» качества почти всегда связана с транснациональными корпорациями.

В середине апреля депутаты Европарламента одобрили директиву о защите потребителей от вводящих в заблуждение и недобросовестных действий, особенно в онлайн-среде. Законодательство также касается «двойного» качества продукции, но не ведет к его полному запрету.

420on.cz