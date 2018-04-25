Численность населения Германии за счет иммиграции достигло рекордного уровня

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В 2018 году население Германии выросло на 200 тыс. человек и достигло рекордного уровня за весь период после воссоединения страны — 83 млн. Этот рекорд достигнут за счет иммиграции, а не рождаемости, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis).

Без мигрантов численность населения Германии сократилась бы, поскольку, как следует из статистики, уровень смертности в стране по-прежнему превышает уровень рождаемости. В 2018 году в Германию переехало на 340-380 тыс. человек больше, чем выехало из страны. В 2017 году положительное миграционное сальдо было значительно выше и составляло 416 тыс. человек. Чистая миграция сокращается в Германии уже третий год подряд, отмечают статистики.

В настоящее время она находится на уровне 2012 года — периода до массового наплыва нелегальных беженцев в ФРГ. Статистическое ведомство обнародовало эти сведения на основе данных о рождаемости и смертности по сентябрь 2018 года, о миграции — по август прошлого года. Статистика за оставшиеся месяцы вычислялась на основе оценок и трендов.

Окончательные данные по численности населения в ФРГ за 2018 год будут обнародованы летом 2019 года.

belta.by