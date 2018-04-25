Число депутатов, сообщающих о своих встречах выросло в 2 раза

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За последние два года в два раза выросло количество членов сейма Литвы, сообщающих, с какими группами интересов или лоббистами они встречаются, сообщило в среду литовское отделение неправительственной организации Transparency International, борющейся с коррупцией.

В прошлом году депутаты в полтора раза чаще сообщали о встречах, чем в 2017, свидетельствует обозрение организации на основе официальных рабочих календарей членов сейма, личных сайтов и сайта manosusitikimai.lt.

Весной 2017 года 45 парламентариев сообщили о 475 встречах, а осенью 2018 года – 82 парламентария информировали о 737 встречах.

Больше всего встреч, 50, во время осенней сессии прошлого года предал гласности председатель сейма Викторас Пранцкетис, министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс сообщил о 41 встрече, члены фракции Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ) Виргиния Вингрене (40), Кястутис Мажейка (31) и Гуода Бурокене (28).

В основном сообщается о встречах с неправительственными организациями (229), бизнесом (192), представителями образования и науки (144), медицины (47). О своих встречах с зарегистрированными лоббистами (11) сообщили 9 депутатов.

Наиболее активно, как и весной, о встречах сообщала фракция Либерального движения: 10 из 12 членов фракции сообщали, с какими группами интересов встретились (93 встречи). О встречах во фракции ЛСКЗ сообщили 39 политиков из 51 (в целом 438 встреч).

По информации обозрения, во всех фракциях есть политики, сообщающие о своих встречах. Все же, о них сообщают лишь 4 из 8 старост фракций.

Ничего о своих встречах с группами интересов не сообщали старосты фракций партий «Порядок и справедливость», Литовской социал-демократической трудовой партии, Союза Отечества – Литовских христианских демократов и Смешанной группы сейма.

BNS