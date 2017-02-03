Число новых автомобилей на альтернативном горючем в Литве – одно из самых малых в ЕС, сообщает ACEA

Регистрация новых автомобилей на альтернативном горючем в Литве в прошлом году выросла, однако их количество было одним из самых небольших во всем Евросоюзе (ЕС), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В 2016 году в Литве было зарегистрировано 465 новых электромобилей, гибридных автомобилей и автомобилей на газе – на 42,6% больше, чем в позапрошлом году (326).

Меньше автомобилей на альтернативном горючем в этом году зарегистрировано только в Латвии (377 или на 3,9% меньше, чем в 2015 году). В Эстонии регистрация этих автомобилей за год увеличилась на 92,3% до 825.

Во всем ЕС регистрация этих автомобилей в прошлом году выросла на 4,1% до 609,6 тыс.

BNS

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