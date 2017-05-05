Число новых автомобилей на альтернативном горючем в Литве стается одним из самых малых в ЕС

Регистрация новых автомобилей на альтернативном горючем в Литве в первом квартале этого года увеличилась, однако число таких автомобилей остается одним из самых малых в Евросоюзе (ЕС), сообщает Союз европейских производителей автомобилей (ACEA).

В январе – марте этого года новых электромобилей, гибридных автомобилей или автомобилей на природном газе в Литве зарегистрировано 146 – на 71,8% больше, чем за такой же период прошлого года (85).

Меньше автомобилей на альтернативном горючем зарегистрировано только в Латвии (118 или на 51,3% больше, чем год назад). В Эстонии регистрация этих автомобилей за год возросла в 2,3 раза до 326.

Во всех ЕС регистрация таких автомобилей за год выросла на 37,6% до 212,9 тыс.

BNS

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