Число отравившихся едой на свадьбе в Бишкеке продолжает расти

Число отравившихся на прошлой неделе некачественной едой во время свадебного ужина в престижном ресторане “Ала-Тоо” столицы Киргизии возросло до 249, сообщает в среду, 4 апреля, РИА “Новости” со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава республики. Ранее сообщалось о 230 пострадавших.

Собеседница агентства уточнила, что сегодня утром 10 пациентов в Бишкеке были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. По словам медиков, сейчас фактически все палаты республиканской инфекционной больницы Киргизии заняты друзьями и родственниками молодоженов. Среди госпитализированных – также невеста и мать жениха. Сам жених не пострадал.

По предварительным данным, гости могли отравиться курицей или рыбой из-за нарушения технологического процесса приготовления либо условий хранения готовых блюд. При этом отмечалось, что многие из 190 гостей свадьбы по традиции взяли оставшуюся после празднования еду домой, угостив своих близких, поэтому число пострадавших продолжило увеличиваться.

“С 31 марта в республиканскую клиническую инфекционную больницу с признаками пищевого отравления обратились 204 пострадавших. Из них 138 были госпитализированы. В лечебные организации Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской областей обратились за медицинской помощью 45 пострадавших, из них стационарное лечение получают 36 больных, девяти пострадавшим оказана амбулаторная помощь”, – уточнила собеседница РИА “Новости”.

Как сообщалось, милиция Бишкека 2 апреля возбудила уголовное дело по статьям “Нарушение санитарно-эпидемиологических правил” и “Производство или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.

После массового отравления на свадебном торжестве ресторан “Ала-Тоо” временно закрыт. По данным “Радио Азаттык”, на руководителя заведения уже наложен штраф в размере 20 тысяч сомов (около 17 тысяч рублей), на администратора – пять тысяч сомов (около четырех тысяч рублей).

Это одно из самых массовых отравлений в истории киргизского общепита. В сентябре 2013 года после свадебного ужина в кафе “Энесай” в Бишкеке в инфекционную больницу столицы Киргизии были доставлены 126 человек с признаками пищевого отравления. Основной причиной тогда было названо несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

NEWSru.com

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