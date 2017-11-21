Число пассажиров в Литве за девять месяцев года было перевезено на 0,4% больше

Всеми видами транспорта в Литве за девять месяцев этого года перевезено 285,164 млн. пассажиров – на 0,4% больше, чем в январе-сентябре 2016 года, привел Департамент статистики предварительные данные.

Большая часть пассажиров была перевезена автодорожным транспортом – 279,145 млн. человек или на 0,4% больше, чем за три квартала 2016 года. Перевозки пассажиров автобусами увеличились на 1,3% до 216,231 млн. человек, троллейбусами – уменьшились на 2,5% до 62,915 млн.

Железнодорожным транспортом в этом году перевезено 3,351 млн. пассажиров (на 0,3% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года), внутренним водным транспортом – 1,735 млн. человек (на 4,7% больше), самолетами литовских авиакомпаний – 661,6 тыс. человек (на 10,4% больше), морским транспортом – 271,8 тыс. (на 4% меньше).

BNS

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