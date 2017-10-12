Число погибших в результате пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23

В результате природных пожаров на севере американского штата Калифорния погибли уже 23 человека, передает ABC News. “Еще два смертельных случая, о которых сообщается в округе Сонома, увеличивают до 23 число погибших в результате разрушительных лесных пожаров в Северной Калифорнии”, – говорится в сообщении телеканала в Twitter.

По последним данным, более 100 человек пострадали и были госпитализированы. Местные власти устанавливают местонахождение еще около 500 человек. Как передает ТАСС, огонь уничтожил более 3,5 тысячи домов и построек, из зоны бедствия эвакуировано около 20 тысяч жителей.

Природные пожары разгорелись из 17 очагов в минувшее воскресенье, охватив площадь в 46,5 тысячи га на севере Калифорнии. В понедельник власти штата ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата – Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк. Губернатор Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия.

Во вторник пожарным в связи со снижением температуры и скорости ветра удалось ограничить распространение огня. Тем не менее опасность для местных жителей сохраняется.

NEWSru.com

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