Число прибывших мигрантов в ЕС сократилось до минимума за пять лет

В страны ЕС в 2018 году прибыли около 150 тысяч мигрантов, что на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года. Об этом сказала в Европарламенте Меланиа-Габриела Чот, представитель Румынии, заступившей в январе на пост председателя в Совете министров ЕС, сообщает ТАСС во вторник, 15 января.
Она добавила, что показатель 2018 года на 92% ниже того пика миграционного потока, который наблюдался в кризисном 2015 году.
«Все это указывает на то, что глобальные действия и сотрудничество с ключевыми странами являются действенными и должны быть продолжены», – заявиласт представитель Совета министров ЕС.
При этом, по словам Чот, «является совершенно очевидным, что число погибших в море остается высоким, и в борьбе с этим явлением следует приложить новые усилия».
«Тем не менее, показатель в 2018 году по сравнению с годом предыдущем снизился на четверть. Причем в том, что касается центральной части средиземноморской зоны, снижение смертности составляет 50%. У ливийских берегов были спасены 50 тысяч мигрантов», – сообщила Чот.
Ранее сообщалось, что в Средиземном море за три года спасли более 650 тысяч беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в результате военно-морской операции Евросоюза по борьбе с перевозчиками нелегальных мигрантов. Их смертность в водах Средиземного моря сократилась на 36%.