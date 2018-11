Число ВИЧ-инфицированных в Литве растет, а лечение получает только треть

🔊 Воспроизвести

Число ВИЧ-инфицированных в Литве увеличивается, инфицированные боятся обращаться за лечением и не делают это своевременно, так что лечение сразу получает всего треть ВИЧ-инфицированных, утверждают неправительственные организации (НПО).

Исследование коалиции Galiu gyventi («Я могу жить») показало, что антиретровирусное лечение ВИЧ получили 68% опрошенных инфицированных, 46% всех их начали лечиться спустя два года после установления диагноза, еще около трети не лечится до сих пор.

Между тем, по данным Центра заразных заболеваний и СПИД, в 2017 году в Литве зарегистрировано 263 новых случаев ВИЧ-инфекции или на 49 случаев больше, чем в 2016 году, и на 106 случаев больше, чем в 2015 году.

Консультант по медицинским услугам объединяющей пораженных ВИЧ и СПИД женщин и их близких ассоциации Demetra Гедрюс Ликатавичюс говорит, что вступившее в силу в этом году распоряжение министра здравоохранения предусматривает, что ВИЧ-инфицированные должны получать лечение сразу после установления ВИЧ, а оплачиваться оно должно на средства Фонда обязательного страхования здоровья.

«Но мы в Литве сталкиваемся с проблемой, что лечение получает только треть лиц, знающих свой положительный ВИЧ-статус, а это самый плохой показатель во всем Европе и даже в Центральной Азии», — сказал Г. Ликатавичюс.

Исследование показало, что около 90% ВИЧ-инфицированных лиц боятся сказать о том, что инфицированы, 58% чувствуют свою никчемность, 55% испытывают стыд, 53% — вину. Часть их утверждает, что сталкивалась с дискриминацией в лечебных учреждениях, где применялись дополнительные меры защиты от них и даже имели место отказы предоставить медицинскую помощь.

Исследование проводилось в этом году, в соответствии с методологией организаций по борьбе с ВИЧ (The Global Network of People living with HIV (GNP+) и др.), на анонимной основе было опрошено 200 проживающих в Литве ВИЧ-инфицированных лиц.

