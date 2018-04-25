Число жертв обрушения моста в Генуе выросло до 30

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В Генуе объявлен двухдневный траур в связи с обрушением моста, которое привело, по последним данным, к гибели 35 человек.

«Коммуна Генуи в знак скорби, солидарности и поддержки всех жителей Генуи по отношению к родственникам погибших в результате обрушения моста Моранди сегодня утром, объявляет днями траура среду, 15 августа, и четверг, 16 августа», — указано в заявлении на официальном сайте города. В связи с трауром будут приспущены флаги на здании горадминистрации.

Число погибших в результате обрушения автомобильного моста близ итальянской Генуи составляет около 30 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

Он также сообщил о множестве пострадавших в результате происшествия, передает ТАСС.

«Я благодарю профессиональных спасателей и волонтеров, которые подключились с первой минуты, и которые продолжают спасать жизни. К сожалению, подтверждены 30 жертв, кроме того, многие получили тяжелые травмы», — сказал Сальвини журналистам. Он также созвал кризисную комиссию в связи с катастрофой в Генуе.

По словам главы МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини, сейчас известно о 30 погибших. Департамент гражданской защиты при Совете министров Италии сообщает о 20 погибших. Тем не менее, в СМИ появляются иные данные, последнее: 35 человек, по данным агентства ANSA, которое ссылается на источники в пожарной службе. Среди погибших есть один ребенок, по данным газеты La Repubblica.

Появилась информация о 14 пострадавших. 5 из них находятся в критическом состоянии, еще 4 — в тяжелом.

Организация Autostrade per l’Italia, которая обслуживает дорожную инфраструктуру страны, сообщила о ремонтных работах, которые велись на обрушившемся во вторник мосту. Соответствующее заявление было размещено на интернет-сайте организации.

«В связи с обрушением части виадука над рекой Полчевера на трассе A10 Autostrade per l’Italia сообщает, что на конструкции 1960-х годов велась работа по укреплению перекрытия виадука и, согласно проекту, был установлен мостовой кран, позволяющий выполнять операции по техническому обслуживанию», — говорится в заявлении компании. Организация отмечает, что расследование обстоятельств трагедии станет возможным лишь после того, как доступ к месту происшествия будет безопасен.

Тем временем в сети микроблогов Twitter активно обсуждают фотографии полуторагодичной давности, на которых мост запечатлен в аварийном состоянии. На снимке отчетливо видны полуразрушенные бетонные ограждения по краям сооружения и торчащая арматура. Пользователи, в частности, задаются вопросом о том, как контролируется состояние подобных сооружений. В свою очередь Autostrade per l’Italia утверждала, что за состоянием виадука велось постоянное наблюдение.

Мост, построенный в 60-е годы прошлого века, был основным сооружением на автотрассе А10 ,связывающей Лигурию с приграничными районами на севере страны. Местные жители называли его «больной мост», потому что его постоянно ремонтировали. Работы на виадуке велись и накануне обрушения, когда была закрыта для движения одна из полос.

По информации прессы, в момент обрушения 200-метрового пролета на мосту находилось 35 легковых машин и 3 грузовика. Как ранее сообщали в Департаменте гражданской защиты Италии, в результате происшествия погибли 20 человек, 13 пострадали, еще 10 считаются пропавшими без вести (их, вероятно, позднее и причислили к погибшим).

Некоторые фрагменты мостовой конструкции рухнули прямо на дома, пишет Ansa.it . Два человека, находившиеся в своих жилищах, получили тяжелые травмы. Также пострадала 75-летняя женщина, которая отравилась продуктами горения из-за начавшегося пожара после обрушения моста.

По информации прессы, среди пострадавших есть два иностранца. Но в посольстве России в Италии ранее сообщили, что не располагают данными о том, есть ли россияне среди пострадавших при обрушении виадука.

На месте происшествия работают 250 спасателей, многие из них были направлены из областей Ломбардия, Пьемонт, Тоскана и Венето. Люди из расположенных поблизости зданий были эвакуированы в связи с возможным риском новых разрушений.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте запланировал встречу с семьями погибших и пострадавших. Он пробудет в столице Лигурии с вечера вторника до завтрашнего дня.

В ЕС соболезнуют итальянцам

Евросоюз выразил соболезнования родным и близким погибших при обрушении моста в Генуе. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

«После трагедии в Генуе я выражаю соболезнования итальянскому народу, семьям и друзьям погибших, — заявил Юнкер. — Мои пожелания силы и мужества всем участникам спасательной операции». Скорбное заявление сделал и председатель Европейского совета Дональд Туск, передает «Интерфакс» .

С похожими словами к итальянцам обратились президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Мы желаем спасателям в этой сложной ситуации, когда пока еще непонятны масштабы трагедии, необходимых сил для выполнения своих задач», — говорится в телеграмме Штайнмайера, направленной на имя президента Италии Серджо Маттареллы. В свою очередь, Меркель отметила, что, «как и многие немцы, находится мысленно с родственниками жертв» в эти минуты.

Международная организация «Врачи без границ» готова принять участие в спасательной операции. «Наши мысли и наше глубочайшее сочувствие ко всем, кого затронуло обрушение моста Моранди в Генуе. Мы солидарны со спасателями, которые привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, и мы готовы вмешаться, если им потребуется какая-либо поддержка с нашей стороны», — сказано в заявлении организации.

NEWSru.com