Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 15, около 150 человек пропали без вести

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 15, при этом около 150 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters. Огнем разрушено полторы тысячи домов.

Природные пожары разгорелись из 17 очагов в воскресенье, охватив площадь в 46,5 тыс. га на севере Калифорнии. В понедельник губернатор штата объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Во вторник пожарным удалось воспользоваться снижением температуры и скорости ветра и ограничить распространение огня. Тем не менее они предупреждают жителей региона об осторожности.

Как сообщил офис шерифа круга Сонома, где к настоящему времени известно о девяти жертвах пожаров, получено более 200 сообщений о пропавших без вести. “Мы уверены, что многие из них будут найдены и вернутся к родным, но, к сожалению, мы готовы к росту числа жертв”, – цитирует сообщение РИА “Новости”.

Глава департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты штата Кен Пимлотта рассказал, что пожары бушуют в восьми округах Северной Калифорнии. Свои дома покинули десятки тысяч человек.

Режим ЧС объявлен в округах Напа, Сонома, Юба, Мендосино, Невада, Ориндж, Бьютт и Лейк.

NEWSru.com

Метки: В мире