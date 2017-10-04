Число жертв урагана “Мария” в Пуэрто-Рико возросло до 34

Число погибших в результате разрушительного урагана “Мария” в Пуэрто-Рико достигло 34, сообщает Reuters со ссылкой на губернатора Рикардо Роселло. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Из-за урагана “Мария” островное государство с населением около 3,4 млн человек осталось полностью без электричества. Рикардо Росселло сообщил, что на полное восстановление подачи электроэнергии острову могут уйти месяцы. Кроме того, в стране возникла острая нехватка продовольствия, питьевой воды и горючего.

“Мария” ударила по Пуэрто-Рико 20 сентября, став самым сильным штормом в истории этого ассоциированного с США островного государства почти за 90 лет. Стихия принесла на остров сильный ветер и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям.

Население острова предупредили об угрозе наводнения. Улицы пуэрториканской столицы Сан-Хуана в исторической части города после урагана были усыпаны обломками зданий и поваленными фонарными столбами.

Президент США Дональд Трамп посетил Пуэрто-Рико во вторник. Он высоко оценил проделанную властями работу по ликвидации последствий удара стихии. Как передает ТАСС, американский лидер также встретился с губернатором Рикардо Роселло и поблагодарил его за помощь, оказанную пострадавшим жителям острова.

Согласно подсчетам аналитического агентства Moody’s Analytics, ущерб, нанесенный государству, может составить до 95 млрд долларов.

NEWSru.com

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