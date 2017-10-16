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Число жертв взрыва в столице Сомали возросло до 276

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 16, 12:10   |   Комментариев: 0

В результате взрыва в столице Сомали Могадишо погибли 276 человек, более 300 получили ранения. Об этом заявил министр информации Абдирахман Осман. Ранее сообщалось о 237 погибших.

“Число погибших к настоящему времени увеличилось до 276, около 300 человек получили ранения в результате варварской атаки в Могадишо, предпринятой террористами из группировки “Аш-Шабаб”, – написал министр в Twitter.

Как отмечалось ранее, власти не исключают, что число жертв может вырасти по мере того, как спасательные службы разбирают завалы на месте взрыва.

В минувшую субботу возле отеля Safari в Могадишо был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. По данным властей, теракт устроили боевики связанной с “Исламским государством”* группировки “Аш-Шабаб”. В стране объявлен трехдневный траур по погибшим.

NEWSru.com

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