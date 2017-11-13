Число жертв землетрясения, произошедшего на границе Ирана и Ирака, превысило 200 человек

По меньшей мере 211 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего накануне на границе Ирана и Ирака, сообщает Press TV. Отмечается, что почти все жертвы стихии погибли на территории Ирана. В Ираке стихия унесла жизни 11 человек. По данным СМИ, от 1700 до 2500 человек в двух странах получили ранения.

Эпицентр землетрясения находился в 32 километрах к югу от города Халабджа в Иракском Курдистане, в мухафазе Халабджа, расположенном в 240 км к северо-востоку от Багдада и в 15 км от границы с Ираном. Больше всего людей погибло в иранском городе Сарполь-э-Захаб в провинции Керманшах.

По данным властей, в Керманшахе десятки домов лишились электроснабжения, многие строения разрушены.

Вскоре после того, как произошло землетрясение, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в официальном заявлении призвал все службы и все должностные лица поспешить на помощь пострадавшим. По его словам, весь спасательный арсенал должен быть оперативно использован, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение числа погибших. Он также призвал вооруженные силы Ирана помочь при разборе завалов рухнувших домов и доставке пострадавших в медицинские учреждения.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани объявил три дня траура по погибшим в Керманшахе. Он распорядился оказать пострадавшим всю необходимую помощь. Как сообщает ТАСС, местное отделение Красного Полумесяца начало поисковые и спасательные операции в зоне бедствия, туда направлены дополнительные подразделения спасателей.

В пострадавших районах развернуты полевые госпитали для обеспечения людей необходимыми продуктами, теплыми вещами и топливом. Спасатели извлекают сотни людей, которые оказались под обломками рухнувших зданий.

Землетрясение затронуло и другие иранские провинции – Илам, Хузестан, Хамадан, Лорестан, Зенджан, Кум.

Подземные толчки также почувствовали люди в других странах региона, в том числе в Турции, Кувейте, Армении, Иордании, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.

В Ираке наибольший ущерб был нанесен городу Дарбандихан на северо-востоке страны, расположенному на территории мухафазы Сулеймания (автономия Иракский Курдистан). Министр здравоохранения Курдистана Рекаут Хама Рашид сообщил, что пострадали более 30 местных жителей. По данным прессы, ранения получили около 130 человек. На севере страны из-за землетрясения была повреждена плотина.

NEWSru.com

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