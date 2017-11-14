Число жертв землетрясения в Иране возросло до 445

В результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в воскресенье на границе Ирана и Ирака, в иранской провинции Керманшах погибли 445 человек, еще 7100 получили ранения. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В провинции Керманшах объявлен трехдневный траур. Как передает агентство, губернатор региона Хушанг Базванд в телефонном разговоре с президентом страны Хасаном Роухани высказал опасение, что количество жертв может увеличиться по мере разбора завалов.

Эпицентр землетрясения находился в 32 км к югу от города Халабджа в Иракском Курдистане, в мухафазе Халабджа, расположенном в 15 км от границы с Ираном. Больше всего людей погибло в иранском городе Сарполь-э-Захаб (провинция Керманшах).

Стихия затронула западные регионы Ирана и восточные провинции Ирака. Ранее сообщалось об 11 погибших и 130 раненых в Ираке. Подземные толчки ощущались в Турции, Кувейте, Армении, Иордании, Ливане, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.

Как сообщили РБК в посольстве России в Иране, россияне при землетрясении не пострадали. Имуществу миссии также не был нанесен ущерб.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главам Ирака и Ирана. МЧС РФ предложило помощь двум пострадавшим странам.

NEWSru.com

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