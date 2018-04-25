Число жителей уменьшается

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По предварительным данным Департамента статистики, в Литве в начале февраля было чуть более 2 млн 792 тыс. постоянных жителей, это на 1934 человека меньше, чем в начале января.

За год (в феврале этого года по сравнению с февралем 2018 года) число постоянных жителей Литвы сократилось более чем на 14,5 тысячи.

1 января прошлого года в Литве проживало 2 млн 808 тыс. постоянных жителей, в сентябре их число еще более снизилось.

По данным Министерства внутренних дел, численность населения Литвы в последние годы сокращается. Так, в 2015 году в стране было 2 921 920 жителей; в 2016 году – 2 888 558; в 2017 году – 2 847 900; в начале 2018 года – 2 808 901; в начале этого года – 2 793 986 человек.

Подготовлено литовскими СМИ