«Чистая Литва – здоровые граждане»

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Под таким девизом в этом году уже в двенадцатый раз пройдет акция «Делаем» («Darom»). Ежегодно неравнодушные жители по всей стране собирают мусор, приводят в порядок территории. По словам организаторов, цель акции – объединение людей в решении вопросов охраны окружающей среды.

Организаторы акции предлагают жителям подумать о своей личной ответственности перед окружающей средой. «По традиции акция «Делаем» расширялась и выросла как мероприятие коллективной ответственности, охватывающее всю Литву – от Биржай до Друскининкай, от Ниды до Вильнюса», – сказал один из организаторов акции Игнас Бразаускас. Акцию «Делаем» проводят также представители литовских мэрий, представители староств, региональные центры по утилизации отходов, Министерство охраны окружающей среды, парламент, правительство. Меценат акции – компания Rasa. Генеральный спонсор – АО Linas Agro.

В Вильнюсе акция будет проходить в каждой сянюнии, назначены ответственные сотрудники за ее организацию. Самоуправление позаботилось о том, чтобы в каждой сянюнии активные горожане, получили нужные для уборки мусора инструменты и мешки. А с теми, кто вывозит мусор, заранее договорились, чтобы после субботника они оперативно вывезли мусор. Информация о субботниках размещена в каждой сянюнии, на сайте Вильнюсской мэрии. Акция чистоты «Делаем» стартует 27 апреля в 10 часов.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ